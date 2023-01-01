Рада підтримала надання англійській мові офіційного статусу в Україні

Рада підтримала надання англійській мові офіційного статусу в Україні
Верховна Рада підтримала законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної.

Про це у телеграмі повідомляє глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, це важливе рішення, яке стане драйвером для економічного зростання, розвитку інновацій та пришвидшить інтеграцію України до ЄС.

«Маємо чіткий план дій, візію та підтримку від Президента. Дякую Парламенту та очікуємо на ухвалення законопроєкту в другому читанні», - зазначив очільник Мінцифри.

Основні положення законопроєкту:

— єПідтримка для вивчення англійської. Кожен українець матиме можливість безоплатно підвищити рівень володіння мовою. Держава оплачуватиме спеціальні курси. Залучатимемо англомовних волонтерів у школи, проводитимемо розмовні клуби. Також запустимо окремий портал з безоплатними уроками та курсами. Робитимемо все, щоб кожен українець розмовляв англійською.
— Англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти — від дитячих садочків до університетів, від дошкільнят до науковців. Держава підтримуватиме професійний розвиток освітян та бажання покращувати свої знання з англійської мови.
— Державна служба змінюється докорінно. Україна відкрита для світу, тож чиновники говоритимуть англійською.
— Інформація та оголошення щодо транспорту дублюватимуться англійською. Іноземцям відповідатимуть англійською, коли вони звертатимуться до довідкових служб на вокзалах, в аеропортах, річкових портах тощо.

Володіння англійською мовою безпосередньо пов’язане з рівнем конкурентоспроможності та зарплатою на ринку праці для кожного громадянина.

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Теги: політика, Україна
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