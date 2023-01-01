Рада підтримала надання англійській мові офіційного статусу в Україні

Верховна Рада підтримала законопроєкт про надання англійській мовіПро це у телеграмі повідомляє глава МінцифриЗа його словами, це важливе рішення, яке стане драйвером для економічного зростання, розвитку інновацій та пришвидшить інтеграцію України до ЄС.«Маємо чіткий план дій, візію та підтримку від Президента. Дякую Парламенту та очікуємо на ухвалення законопроєкту в другому читанні», - зазначив очільник Мінцифри.Володіння англійською мовою безпосередньо пов’язане з рівнем конкурентоспроможності та зарплатою на ринку праці для кожного громадянина.