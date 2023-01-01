За наругу над могилою волинянин отримав рік умовно

За наругу над могилою волинянин отримав рік умовно
На Волині чоловік постав перед судом за наругу над могилою, яку він скоїв посеред ночі.

Про це пише Конкурент із посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

Обвинувачений родом з села Городище, де й вчинив вандалізм. Раніше не судимий.

Це трапилося вночі наприкінці серпня 2023-го року. Попри норми моралі та шану до місць поховання, він демонтував з могили покійного 1995-2015 років життя вісім металевих ланцюгів. Також з місця погребіння він забрав вісім хомутів та три світильники. Накрадене майно вартувало 1192 гривні.

Усі речі він надалі використовував для власних потреб.

На суді обвинувачений повністю визнав свою вину та не заперечував факти обставин. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати та звільнити від відбування покарання через випробування.

Наразі потерпілій відшкодовано усі збитки.

Односельці відгукуються про обвинуваченого позитивно. Суд ухвалив порушнику один рік іспитового строку. Якщо він вчинить ще одне кримінальне порушення, йому призначать чотири роки позбавлення волі.

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Теги: суд, Волинь
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