У Луцьку відкрили виставку, присвячену видатній краянці

Ірина Левчанівська», присвячену до 110-річчя дня народження краєзнавиці, фото- та кіноаматорки Волині.



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Виставку організував інститут разом з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Вона поєднує різноманітні матеріали, такі як документи, листи, фотографії, слайд-фільми, предмети побуту, книги, статті у ЗМІ та науково-методичних журналах.



Ці речі становлять частину експозиції, яка складається з приватних архівів, фондових колекцій Музею історії освіти Волині, Волинського краєзнавчого музею, кіностудії «Волинь» та Волинської обласної бібліотеки для юнацтва.



«Ірина Левчанівська була майстром документального, пейзажного фото. Вона добавляла інколи більше чорного, щоби побачити біле яскравішим», – розповів директор Волинського ІППО Петро Олешко.



Ірина Левчанівська є авторкою багатьох історико-краєзнавчих праць, почесного громадянкою Луцька. Її також нагородили ордером княгині Ольги третього ступеня.



«Мамин характер – дуже сильний, дуже вольовий її не можна було переконати, збити з якогось шляху, з якоїсь думки. Вона мала такий свій чіткий погляд, мала таку дуже патріотичну українську позицію і це справді була унікальна жінка», – зауважила письменниця Надія Гуменюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відкрили виставку «Берегиня власного роду –», присвячену до 110-річчя, фото- та кіноаматорки Волині.Про це пише Район.Історія Виставку організував інститут разом з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Вона поєднує різноманітні матеріали, такі як документи, листи, фотографії, слайд-фільми, предмети побуту, книги, статті у ЗМІ та науково-методичних журналах.Ці речі становлять частину експозиції, яка складається з приватних архівів, фондових колекцій Музею історії освіти Волині, Волинського краєзнавчого музею, кіностудії «Волинь» та Волинської обласної бібліотеки для юнацтва.«Ірина Левчанівська була майстром документального, пейзажного фото. Вона добавляла інколи більше чорного, щоби побачити біле яскравішим», – розповів директор Волинського ІППОІрина Левчанівська є авторкою багатьох історико-краєзнавчих праць, почесного громадянкою Луцька. Її також нагородили ордером княгині Ольги третього ступеня.«Мамин характер – дуже сильний, дуже вольовий її не можна було переконати, збити з якогось шляху, з якоїсь думки. Вона мала такий свій чіткий погляд, мала таку дуже патріотичну українську позицію і це справді була унікальна жінка», – зауважила письменниця

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