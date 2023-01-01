У Луцьку відкрили виставку, присвячену видатній краянці

У Луцьку відкрили виставку, присвячену видатній краянці
У Луцьку відкрили виставку «Берегиня власного роду – Ірина Левчанівська», присвячену до 110-річчя дня народження краєзнавиці, фото- та кіноаматорки Волині.

Про це пише Район.Історія.

Виставку організував інститут разом з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Вона поєднує різноманітні матеріали, такі як документи, листи, фотографії, слайд-фільми, предмети побуту, книги, статті у ЗМІ та науково-методичних журналах.
У Луцьку відкрили виставку, присвячену видатній краянці

Ці речі становлять частину експозиції, яка складається з приватних архівів, фондових колекцій Музею історії освіти Волині, Волинського краєзнавчого музею, кіностудії «Волинь» та Волинської обласної бібліотеки для юнацтва.
У Луцьку відкрили виставку, присвячену видатній краянці

«Ірина Левчанівська була майстром документального, пейзажного фото. Вона добавляла інколи більше чорного, щоби побачити біле яскравішим», – розповів директор Волинського ІППО Петро Олешко.

Ірина Левчанівська є авторкою багатьох історико-краєзнавчих праць, почесного громадянкою Луцька. Її також нагородили ордером княгині Ольги третього ступеня.

«Мамин характер – дуже сильний, дуже вольовий її не можна було переконати, збити з якогось шляху, з якоїсь думки. Вона мала такий свій чіткий погляд, мала таку дуже патріотичну українську позицію і це справді була унікальна жінка», – зауважила письменниця Надія Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: виставка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна обірвала життя 22-річного волинянина Максима Переходька
Сьогодні, 14:40
Скільки людей наберуть за рекрутингом до ЗСУ: відповідь Міноборони
Сьогодні, 14:27
У Луцьку відкрили виставку, присвячену видатній краянці
Сьогодні, 14:10
Волинська тероборона показала авторів «найбавовнянішої» музики на фронті
Сьогодні, 13:51
Протест на кордоні: Україна сьогодні проведе перемовини з Польщею та Єврокомісією
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
На Волині відкрили виставку із уламків ракет і снарядів На Волині відкрили виставку із уламків ракет і снарядів
14 листопад, 17:21
Школяр з Волині розробив комп'ютерну гру та здобув з нею «золото» на міжнародній виставці Школяр з Волині розробив комп'ютерну гру та здобув з нею «золото» на міжнародній виставці
16 жовтень, 20:41
У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями
13 жовтень, 12:09
Виставку біографічних картин та фотографій військових презентували у селищі на Волині. ВІДЕО Виставку біографічних картин та фотографій військових презентували у селищі на Волині. ВІДЕО
04 жовтень, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 20-річний хлопець обкрадав магазини
Сьогодні, 15:45
 0
Блокаду пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» продовжили до лютого 2024 року
Сьогодні, 15:32
 0
У Луцьку авто вже збили 4 пішоходів: поліція просить бути обачними
Сьогодні, 15:13
 0
Міськрада на Волині виділила на потреби військових 13 мільйонів
Сьогодні, 15:12
 0
У Луцькій громаді тільки 24 громади УПЦ МП, решта – нелегали
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8