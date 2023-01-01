Скільки людей наберуть за рекрутингом до ЗСУ: відповідь Міноборони





Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, пише



"Ми розуміємо, що підхід такий до рекрутингу буде іти каскадом. Тобто спочатку люди будуть придивлятися, а далі все більше довіряти такому підходу. Таким чином вже було і раніше працевлаштовано в армію декілька тисяч людей", - розповіла вона.



Калмикова додала, що Міноборони планує вийти на "такі хороші цифри" у співпраці з зовнішніми агентами, а також розвиваючи свою внутрішньою системою, над розробкою якої ми зараз працюємо.



Як зазначила ззаступник міністра оборони, найзатребуваніші однозначно ті люди, які "найбільше проводять часу біля комп'ютера", тобто вакансії, які пов'язані з ІТ.



"Найбільше відгуків саме на ці вакансії. Але ми бачимо, що і на вакансії штурмовиків, наприклад, дуже хороші відгуки. Це може звучати як маленькі цифри. Але коли на 1 посаду штурмовика відбувається 10 відгуків - це дуже хороший показник", - констатувала вона, зазначивши, що це люди, які розуміють, що вони підуть служити зі зброєю в руках на передову і вони усвідомлюють всі ризики.



Нещодавно Міністерство оборони запустило проект, який дозволить чоловікам та жінкам знайти відповідну вакансію та вступити до лав Збройних сил України за власним бажанням. Співпрацювати влада планує, зокрема, з різними рекрутинговими компаніями. Наприклад, відомство вже домовилося про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з'явиться інформація про відкриті вакансії в армії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках рекрутингу до лав ЗСУ ймовірно вдасться працевлаштувати кілька тисяч людей. При цьому вже зараз виявилися вакансії-фаворити - пов'язані з ІТ та на посади штурмовиків.Про це розповіла заступниця міністра оборони України, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон."Ми розуміємо, що підхід такий до рекрутингу буде іти каскадом. Тобто спочатку люди будуть придивлятися, а далі все більше довіряти такому підходу. Таким чином вже було і раніше працевлаштовано в армію декілька тисяч людей", - розповіла вона.Калмикова додала, що Міноборони планує вийти на "такі хороші цифри" у співпраці з зовнішніми агентами, а також розвиваючи свою внутрішньою системою, над розробкою якої ми зараз працюємо.Як зазначила ззаступник міністра оборони, найзатребуваніші однозначно ті люди, які "найбільше проводять часу біля комп'ютера", тобто вакансії, які пов'язані з ІТ."Найбільше відгуків саме на ці вакансії. Але ми бачимо, що і на вакансії штурмовиків, наприклад, дуже хороші відгуки. Це може звучати як маленькі цифри. Але коли на 1 посаду штурмовика відбувається 10 відгуків - це дуже хороший показник", - констатувала вона, зазначивши, що це люди, які розуміють, що вони підуть служити зі зброєю в руках на передову і вони усвідомлюють всі ризики.Нещодавно Міністерство оборони, який дозволить чоловікам та жінкам знайти відповідну вакансію та вступити до лав Збройних сил України за власним бажанням. Співпрацювати влада планує, зокрема, з різними рекрутинговими компаніями. Наприклад, відомство вже домовилося про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з'явиться інформація про відкриті вакансії в армії.

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