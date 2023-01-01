Волинська тероборона показала авторів «найбавовнянішої» музики на фронті

Волинська тероборона показала авторів «найбавовнянішої» музики на фронті
Підрозділ Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони уже вісім місяців «запалює» на фронті.

Про це у фейсбуці повідомляє 100-а окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

«Зимова погода – не привід хнюпити носа! Такої думки одностайно додержуються учасники цього «квартету» бійців Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони», - зазначили у військовій частині.
Волинська тероборона показала авторів «найбавовнянішої» музики на фронті

Їхній підрозділ уже впродовж майже восьми місяців успішно виконує бойові завдання на сході України.

«У «репертуарі» волинських тероборонівців – найбавовняніша «музика», яку чомусь так не люблять окупанти… Крізь морозяне повітря, по рипучому снігу – впевнено крокуємо до Перемоги!» - зазначили у волинській теробороні.

Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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