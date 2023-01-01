У Міноборони хочуть реформувати ТЦК: що хочуть змінити





Про це пише



Зазначається, що план зі зміни військкоматів розробили у червні 2023 року. Ним займалася попередня команда Міноборони.



"Ми найняли бізнес-аналітиків в червні, ще до скандалу з одеським воєнкомом, щоб створити концепцію реформи", – сказав виданню на правах анонімності один з колишніх топ-чиновників Міноборони. За його словами, праллельно з ідеєю прийшло Мінцифри, що бажає вирішити своє завдання з мобілізацією операторів дронів для проекту "Армія дронів".



"Концепція реформи ТЦК передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову за мобілізацією і ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод в процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість і протидія корупції", – йдеться в матеріалі. Зазначається, що зі зміною керівництва в Міноборони робота над реформою продовжилася.



Крім того, в концепції реформи перераховуються проблеми з попереднім відбором військових – ручна обробка даних і формальні критерії. Автори змін пропонують автоматизувати відбір і створити систему рекрутингу, а саме веб-портал з вакансіями і цивільні рекрутингові агентства з підбору.



З ідеями оборонного відомства з відбору новобранців перегукується і анонсована міністром Федоровим смарт-мобілізація.



"Смарт-мобілізація, яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів-дронів. Реформа, яку веде Міноборони, набагато більш комплексна і широка", – пояснив екс-чиновник міністерства, додавши, що Міноборони "гірше бігає" з презентаціями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки. Зокрема зміниться спосіб обліку військовозобов'язаних.Про це пише УНІАН , посилаючись на Forbes, у розпорядженні якого опинилася нова концепція.Зазначається, що план зі зміни військкоматів розробили у червні 2023 року. Ним займалася попередня команда Міноборони."Ми найняли бізнес-аналітиків в червні, ще до скандалу з одеським воєнкомом, щоб створити концепцію реформи", – сказав виданню на правах анонімності один з колишніх топ-чиновників Міноборони. За його словами, праллельно з ідеєю прийшло Мінцифри, що бажає вирішити своє завдання з мобілізацією операторів дронів для проекту "Армія дронів"."Концепція реформи ТЦК передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову за мобілізацією і ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод в процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість і протидія корупції", – йдеться в матеріалі. Зазначається, що зі зміною керівництва в Міноборони робота над реформою продовжилася.Крім того, в концепції реформи перераховуються проблеми з попереднім відбором військових – ручна обробка даних і формальні критерії. Автори змін пропонують автоматизувати відбір і створити систему рекрутингу, а саме веб-портал з вакансіями і цивільні рекрутингові агентства з підбору.З ідеями оборонного відомства з відбору новобранців перегукується і анонсована міністром Федоровим смарт-мобілізація."Смарт-мобілізація, яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів-дронів. Реформа, яку веде Міноборони, набагато більш комплексна і широка", – пояснив екс-чиновник міністерства, додавши, що Міноборони "гірше бігає" з презентаціями.

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