На Волині укріплюють державний кордон

На Волині укріплюють державний кордон
Роботи з інженерного та фортифікаційного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону в межах Волинської області тривають.

Про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Активно прикордонникам допомагають органи державної влади, місцевого самоврядування, волонтери та благодійники.
Під час робочої поїздки на Ковельщину начальник Волинського прикордонного загону зустрівся з головами об'єднаних територіальних громад району, аби обговорити питання подальшої співпраці задля забезпечення надійної охорони й оборони державної межі.

Прикордонники продемонстрували учасникам наради презентаційний матеріал про обсяг робіт, які було виконано завдяки їхній підтримці, та обговорили потреби охоронців кордону.

Командир прикордонного загону подякував начальниці Ковельської РВА та керівникам міських, селищних, сільських територіальних громад за тісну співпрацю і надану прикордонникам допомогу.

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Теги: Волинь, кордон, Білорусь
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