Скільки волиняни заробляють на землі, яку здають в оренду

На Волині господарюючі суб'єкти, які використовують земельні ділянки, уклали 185 056 договорів оренди. Таким чином, 594 орендарі використовують понад 253 тисячі гектарів площ паїв.Дохід, який орендарі нараховують і виплачують фізичним особам за здані в оренду земельні паї, підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором, - нагадують у Головному управлінні ДПС у Волинській області та звертаються до орендарів з проханням своєчасно та у повному обсязі розраховуватися з бюджетом.Господарюючим суб’єктам варто врахувати, що розрахунковий розмір орендної плати за 1 га земельного пая в середньому по області становить 4 тисячі гривень. Тож якщо всі орендарі землі сумлінно перераховуватимуть до бюджету орендну плату та ПДФО від паїв фізичних осіб, які приносять дохід, громади матимуть вагомі бюджетні надходження.Аналітика податківців свідчить, що розрахункова сума ПДФО за здані в оренду земельні паї на рік становить понад 182 мільйони гривень. Станом на 23.10.2023 орендарями земельних часток (паїв) до бюджету сплачено 114,4 мільйона гривень ПДФО.У Головному управлінні ДПС у Волинській області рекомендують орендарям землі не зволікати зі сплатою ПДФО та інших обов’язкових платежів до бюджету та подбати про погашення заборгованих, в тому числі у минулі роки, податку на доходи фізичних осіб та орендної плати.Бюджетна стабільність громад можлива лише за умови відповідального виконання податкових зобов’язань усіма платникам податків, - нагадують у податковій службі.