Без великих тортів, Дзідзя, а гроші – на ЗСУ: воїн з Луцька побрався з коханою ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Колишній патрульний поліцейський з Луцька Дмитро, який нині захищає Україну від російської агресії, зі своєю нареченою Яною відсвяткували весілля.
Пара це зробила скромно та дотримуючись українських традицій, - йдеться у сюжеті 12 каналу
Військовослужбовець з Луцька Дмитро та його кохана Яна планували відсвяткувати найважливіший для них обох день у Каппадокії вже після перемоги України у війні, але потім вирішили одружитися під час однієї з відпусток нареченого.
Дмитро готувався до весілля на передовій біля Куп'янська - узгоджував списки гостей, вибирав костюм, обручки.
Шлюбне дійство старалися організувати максимально дотримуючись українських традицій. Для цього передивилися багато документальних та художніх фільмів про історію українського весілля. Процес був незвичним - молодята складали обітниці на хлібі, мама і свекруха передавали Яні сімейне вогнище, голову сімейства визначали паляницею.
Музичний репертуар на святі теж був особливим - звучали українські естрадні хіти 70-х.
Крім цього молодята написали про весілля у соцмережах і попросили всіх охочих привітати їх донатити на ЗСУ. Таким чином вдалося зібрати понад 161 тисячу гривень, які використали для ремонту бойового авто, купівлі дрону та обладнання для військового медика з позивним Умка.
Детальніше дивіться в сюжеті.
Пара це зробила скромно та дотримуючись українських традицій, - йдеться у сюжеті 12 каналу
Військовослужбовець з Луцька Дмитро та його кохана Яна планували відсвяткувати найважливіший для них обох день у Каппадокії вже після перемоги України у війні, але потім вирішили одружитися під час однієї з відпусток нареченого.
Дмитро готувався до весілля на передовій біля Куп'янська - узгоджував списки гостей, вибирав костюм, обручки.
Шлюбне дійство старалися організувати максимально дотримуючись українських традицій. Для цього передивилися багато документальних та художніх фільмів про історію українського весілля. Процес був незвичним - молодята складали обітниці на хлібі, мама і свекруха передавали Яні сімейне вогнище, голову сімейства визначали паляницею.
Музичний репертуар на святі теж був особливим - звучали українські естрадні хіти 70-х.
Крім цього молодята написали про весілля у соцмережах і попросили всіх охочих привітати їх донатити на ЗСУ. Таким чином вдалося зібрати понад 161 тисячу гривень, які використали для ремонту бойового авто, купівлі дрону та обладнання для військового медика з позивним Умка.
Детальніше дивіться в сюжеті.