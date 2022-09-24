На Волині за гроші від продажу лялки Ольги Харлан реабілітували 14 воїнів та зробили 3 операції





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Як відомо, Ольга Харлан продала на аукціоні унікальну ляльку Барбі, яку три роки тому компанія-виробник Mattel створила в єдиному екземплярі за прототипом Ольги ексклюзивно для неї.



Найвищою ставкою за лот стали 10 400 доларів від покупця з Італії. Кошти від продажу ляльки пішли для клініки BODRO clinic на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни.



Сьогодні від засновника клініки Сергія Крижановського ми отримали інформацію, що за кошти від продажу ляльки в BODRO clinic провели повний курс реабілітації 14 бійцям і трьох прооперували. BODRO clinic – клініка у Нововолинську, яка займається відновленням військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій.



У своєму інстаграмі клініка проводить аукціони з зірковими лотами – так званими «лотами турботи», кошти з яких також йдуть на реабілітацію військових.



Ольга Харлан є амбасадором клініки.



Підписуйтесь на інстаграм Tribuna Charity, в якому ми розказуємо про благодійність. В ньому вже скоро будуть нові аукціони з класними призами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні волинського міста здійснили реабілітацію 14 воїнів та зробили їм 3 операції на гроші від продажу ляльки Ольги Харлан на благодійному аукціоні.Про це повідомляє Tribuna.com Як відомо,Найвищою ставкою за лот стали 10 400 доларів від покупця з Італії. Кошти від продажу ляльки пішли для клініки BODRO clinic на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни.Сьогодні від засновника клініки Сергія Крижановського ми отримали інформацію, що за кошти від продажу ляльки в BODRO clinic провели повний курс реабілітації 14 бійцям і трьох прооперували. BODRO clinic – клініка у Нововолинську, яка займається відновленням військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій.У своєму інстаграмі клініка проводить аукціони з зірковими лотами – так званими «лотами турботи», кошти з яких також йдуть на реабілітацію військових.Ольга Харлан є амбасадором клініки.Підписуйтесь на інстаграм Tribuna Charity, в якому ми розказуємо про благодійність. В ньому вже скоро будуть нові аукціони з класними призами.

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