Харлан продала Барбі за 10 тисяч доларів, гроші підуть на волинську лікарню

Харлан продала Барбі за 10 тисяч доларів, гроші підуть на волинську лікарню
На аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.

Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь. Про це свідчить оголошення на eBay, - пише Бабель.

Гроші підуть на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.

«Реабілітація — важлива частина майбутнього життя наших хлопців. Що більше ми зможемо зібрати з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть повернути», — розповідала Ольга Харлан.

Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.

Нагадаємо, олімпійську і багаторазову чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан наприкінці липня дискваліфікували з Чемпіонату світу
за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій

28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК її підтримав, а Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

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Теги: Ольга Харлан, Волинь, гроші, благодійність
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