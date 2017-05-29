Харлан продала Барбі за 10 тисяч доларів, гроші підуть на волинську лікарню





Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь. Про це свідчить оголошення на eBay, - пише



Гроші підуть на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.



«Реабілітація — важлива частина майбутнього життя наших хлопців. Що більше ми зможемо зібрати з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть повернути», — розповідала Ольга Харлан.



Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.



Нагадаємо, олімпійську і багаторазову чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан наприкінці липня дискваліфікували з Чемпіонату світу

за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій



28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК її підтримав, а Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь. Про це свідчить оголошення на eBay, - пише Бабель. Гроші підуть на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.«Реабілітація — важлива частина майбутнього життя наших хлопців. Що більше ми зможемо зібрати з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть повернути», — розповідала Ольга Харлан.Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.Нагадаємо, олімпійську і багаторазову чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан наприкінці липня дискваліфікували з Чемпіонату світуза відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК її підтримав, а Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.

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