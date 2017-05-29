Харлан продала Барбі за 10 тисяч доларів, гроші підуть на волинську лікарню
Сьогодні, 22:13
На аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.
Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь. Про це свідчить оголошення на eBay, - пише Бабель.
Гроші підуть на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.
«Реабілітація — важлива частина майбутнього життя наших хлопців. Що більше ми зможемо зібрати з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть повернути», — розповідала Ольга Харлан.
Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.
Нагадаємо, олімпійську і багаторазову чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан наприкінці липня дискваліфікували з Чемпіонату світу
за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій
28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК її підтримав, а Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь. Про це свідчить оголошення на eBay, - пише Бабель.
Гроші підуть на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.
«Реабілітація — важлива частина майбутнього життя наших хлопців. Що більше ми зможемо зібрати з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть повернути», — розповідала Ольга Харлан.
Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.
Нагадаємо, олімпійську і багаторазову чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан наприкінці липня дискваліфікували з Чемпіонату світу
за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій
28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК її підтримав, а Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Про знищені російські літаки і атаку на кадирівців: добрі новини від ВолиньPost за 30 серпня
Сьогодні, 23:23
Луцьк купив позашляховик для нацгвардійців. ФОТО
Сьогодні, 22:56
Харлан продала Барбі за 10 тисяч доларів, гроші підуть на волинську лікарню
Сьогодні, 22:13
Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай
Сьогодні, 21:34
Медіа