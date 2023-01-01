Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай





Про це повідомляють у Цуманській об'єднаній територіальній громаді.



28 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка загинув Кубай Олександр Сергійович 1980 р.н.,житель села Липне.



Про дату похорону повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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