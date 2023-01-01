Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай

Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай
У війні з росією Волинь втратила ще одного сина, обороняючи незалежність та територіальну цілісність України загинув військовослужбовець із Ківерцівщини.

Про це повідомляють у Цуманській об'єднаній територіальній громаді.

28 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка загинув Кубай Олександр Сергійович 1980 р.н.,житель села Липне.

Про дату похорону повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, смерть, загибель, Цумань, війна
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