Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня

У четвер, 31 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дощ. Вранці - дощ із грозою, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Опади припиняться тільки ближче до вечора.31 серпня відзначається день святих Флора і Лавра. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом: часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні.