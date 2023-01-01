Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня
У четвер, 31 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дощ. Вранці - дощ із грозою, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Опади припиняться тільки ближче до вечора.

Народний прогноз погоди: 31 серпня відзначається день святих Флора і Лавра. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом: часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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