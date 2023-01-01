У Білорусі загострюється конфлікт між силовиками і «вагнерівцями», – ЦНС

У Білорусі загострюється конфлікт між силовиками і «вагнерівцями», – ЦНС
У Білорусі посилюється конфлікт між найманцями з ПВК "Вагнера" та представниками МВС на полігоні Воловщина.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що основною причиною конфлікту є тюремне минуле найманців ПВК. Силовики режиму Олександра Лукашенка відмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями

"А кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть "псів режиму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже близько 50 найманців ПВК "Вагнера" покинули Білорусь. Основною умовою вибуття є підписання контракту з Міноборони росії та продовження участі у війні проти України.

"Також за останні три тижні понад 1500 найманців відбули в Африку, де РФ намагається розширити свій вплив", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше у мережі почали писати про те, що він належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Усі 10 людей, які перебували у літаку під час падіння, загинули. Вчора російські ЗМІ повідомляли, що ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина поховали.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно повідомив, що Найманці приватної військової компанії "Вагнера" нібито продовжать дислокуватися в Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай
Сьогодні, 21:34
У Білорусі загострюється конфлікт між силовиками і «вагнерівцями», – ЦНС
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
Війна незворотньо переміщається на територію росії, – Подоляк про нічні удари по Пскову
Сьогодні, 19:06
На Шахтарському напрямку захисники успішно відбили атаки росіян в районі Старомайорського на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 18:50
Схожі новини
Уночі на білорусько-українському кордоні вибухнули кілька мін, – «Беларускі Гаюн» Уночі на білорусько-українському кордоні вибухнули кілька мін, – «Беларускі Гаюн»
29 серпень, 11:59
У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні
29 серпень, 10:04
Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України
27 серпень, 02:11
Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців» Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців»
25 серпень, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай
Сьогодні, 21:34
 0
У Білорусі загострюється конфлікт між силовиками і «вагнерівцями», – ЦНС
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Війна незворотньо переміщається на територію росії, – Подоляк про нічні удари по Пскову
Сьогодні, 19:06
 0
На Шахтарському напрямку захисники успішно відбили атаки росіян в районі Старомайорського на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 18:50
 0
Медіа
відео
1/8