У Білорусі загострюється конфлікт між силовиками і «вагнерівцями», – ЦНС





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Зазначається, що основною причиною конфлікту є тюремне минуле найманців ПВК. Силовики режиму Олександра Лукашенка відмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями



"А кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть "псів режиму", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вже близько 50 найманців ПВК "Вагнера" покинули Білорусь. Основною умовою вибуття є підписання контракту з Міноборони росії та продовження участі у війні проти України.



"Також за останні три тижні понад 1500 найманців відбули в Африку, де РФ намагається розширити свій вплив", - додали у ЦНС.



Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше у мережі почали писати про те, що він належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.



Усі 10 людей, які перебували у літаку під час падіння, загинули. Вчора російські ЗМІ повідомляли, що ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина поховали.



Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно повідомив, що Найманці приватної військової компанії "Вагнера" нібито продовжать дислокуватися в Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі посилюється конфлікт між найманцями з ПВК "Вагнера" та представниками МВС на полігоні Воловщина.Про це повідомляє Центр національного спротиву.Зазначається, що основною причиною конфлікту є тюремне минуле найманців ПВК. Силовики режимувідмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями"А кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть "псів режиму", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що вже близько 50 найманців ПВК "Вагнера" покинули Білорусь. Основною умовою вибуття є підписання контракту з Міноборони росії та продовження участі у війні проти України."Також за останні три тижні понад 1500 найманців відбули в Африку, де РФ намагається розширити свій вплив", - додали у ЦНС.Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше у мережі почали писати про те, що він належить засновнику ПВК "Вагнера"Усі 10 людей, які перебували у літаку під час падіння, загинули. Вчора російські ЗМІ повідомляли, що ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина поховали.Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно повідомив, що Найманці приватної військової компанії "Вагнера" нібито продовжать дислокуватися в Білорусі.

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