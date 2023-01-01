Луцьк купив позашляховик для нацгвардійців. ФОТО
Сьогодні, 22:56
Волинським нацгвардійцям вручили ключі від нового автомобіля Renault Duster Zen, 5D 4*4.
Автомобіль передав військовим міський голова Луцька Ігор Поліщук, а закупили його за кошти міської ради. Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Міський голова переконаний, що передане авто підсилить виконання завдань підрозділами Національної гвардії.
Позашляховик буде використовуватися військовою частиною для патрулювання вулиць міста, області.
«Це є суттєва одиниця в умовах бездоріжжя», – говорить командир волинських нацгвардійців.
«Даний автомобіль є багатофункціональний, зручний в користуванні та сучасний. Часто буває так, що втрачена хвилина може коштувати комусь життя. Тож, з усіх переваг, найголовніша — ми зможемо швидше реагувати на виклики з якими стикаємося в процесі служби», - додає водій Роман.
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Автомобіль передав військовим міський голова Луцька Ігор Поліщук, а закупили його за кошти міської ради. Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Міський голова переконаний, що передане авто підсилить виконання завдань підрозділами Національної гвардії.
Позашляховик буде використовуватися військовою частиною для патрулювання вулиць міста, області.
«Це є суттєва одиниця в умовах бездоріжжя», – говорить командир волинських нацгвардійців.
«Даний автомобіль є багатофункціональний, зручний в користуванні та сучасний. Часто буває так, що втрачена хвилина може коштувати комусь життя. Тож, з усіх переваг, найголовніша — ми зможемо швидше реагувати на виклики з якими стикаємося в процесі служби», - додає водій Роман.
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