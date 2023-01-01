Луцьк купив позашляховик для нацгвардійців. ФОТО

Волинським нацгвардійцям вручили ключі від нового автомобіля Renault Duster Zen, 5D 4*4.Автомобіль передав військовим міський голова Луцька Ігор Поліщук, а закупили його за кошти міської ради. Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Міський голова переконаний, що передане авто підсилить виконання завдань підрозділами Національної гвардії.Позашляховик буде використовуватися військовою частиною для патрулювання вулиць міста, області.«Це є суттєва одиниця в умовах бездоріжжя», – говорить командир волинських нацгвардійців.«Даний автомобіль є багатофункціональний, зручний в користуванні та сучасний. Часто буває так, що втрачена хвилина може коштувати комусь життя. Тож, з усіх переваг, найголовніша — ми зможемо швидше реагувати на виклики з якими стикаємося в процесі служби», - додає водій Роман.