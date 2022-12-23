Гравець «Старого Луцька» – найкращий легіонер старту сезону Суперліги Favbet

Гравець «Старого Луцька» – найкращий легіонер старту сезону Суперліги Favbet
Напередодні третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги Favbet фани визначили найкращого легіонера старту сезону. Ним став гравець баскетбольного клубу з Луцька.

Про це йдеться на сайті Федерації баскетболу України.

Загалом в опитуванні взяли участь 694 респондента. Обирали вболівальники серед шести гравців, а голоси в опитуванні, яке проходило на Telegram-каналі ФБУ, розподілились наступним чином:

Стейсі Томас, Старий Луцьк — 32%

Елайджа Джойнер, Рівне — 24%

Джакор Нельсон, Політехніка-Галичина — 17%

Даней Кінгсбі, Київ-Баскет — 11%

Камерон Кемпбел, БІПА — 9%

Джейлен Далкорт, Черкаські Мавпи — 7%

Таким чином, найбільшу кількість голосів фанів на старті сезону зібрав бігмен Старого Луцька Стейсі Томас. Бігмен на став одним із ключових гравців передньої лінії своєї команди, набираючи за 22 хвилини на майданчику 9.2 очка, 5.2 підбирання та 1.6 перехоплення (РЕ 11.4). Відзначимо, що декілька хайлайтів американського бігмена потрапляли до десятки кращих моментів перших тижнів Суперліги.

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, баскетбол
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