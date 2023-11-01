Україна отримала французькі бронемашини AMX-10RCs

Україна отримала французькі бронемашини AMX-10RCs
Україна отримала чергову партію французьких бронемашин AMX-10RCs. Частина броньовиків призначена для українських морських піхотинців.

Про це повідомляє LB.

Ці укріплені машини, призначені для розвідки та ведення бою, нещодавно доставили з Франції. Відомо, що AMX-10RC вже використовувались Україною під час літнього контрнаступу, однак тоді українські військові втратили 5 таких бронемашин.

При цьому останніми тижнями почала з'являтись інформація про те, що AMX-10RC знову використовуються у бойових діях, зокрема під час вогневих операцій з непрямого наведення. А Україна отримала додаткову партію з 40 бронемашин.

Вперше AMX-10RC був представлений французькій армії в 1981 році, він є наступником потужного Panhard EBR, який слугує розвідувальною бойовою машиною на колесах. Його основним наступальним обладнанням є потужна 105-мм гармата F2 BK MECA L/47, доповнена універсальним 7,62-мм універсальним кулеметом NF1 для збільшення вогневої потужності.

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Теги: війна, Україна, допомога
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