До Луцька повертаються вихованці дитбудинку, яких евакуювали до Польщі





Донині малюки перебували в спеціалізованому будинку дитини під опікою сестер-монахинь у селі Кшидліна Мала, що за 46 км від Вроцлава, - повідомляє



Про це розповів виконувач обов'язків директора комунального закладу Руслан Юлдашев, який перебуває в Польщі для забезпечення перевезення дітей. Він зазначив, що таке рішення погодили в червні, після цього почавши напрацювання алгоритму повернення дітей з-за кордону.



"Завтра (2 листопада — ред.) зранку виїжджаємо. Дітки переночують, поснідають і разом поїдемо. Орієнтовно о 10 годині вечора вже будемо в Луцьку", — зазначив керівник будинку дитини.



З його слів, на початку повномасштабної війни до Польщі у супроводі частини персоналу обласного будинку дитини в цілях безпеки вивезли 19 вихованців віком до трьох років. За більш як півтора року 16 дітей усиновили в родини з різних районів Волині.



"Знайомилися батьки майбутні з дітьми, спілкувалися по скайпу і вирішували чи будуть усиновлювати діток. Після цього сім'ї їздили в Польщу через консулят, знаходити з дітьми контакт. І вже маючи всі документи діток забирали", — сказав Руслан Юлдашев.



Як додав виконувач обов'язків директора будинку дитини, заклад відновив роботу в березні 2023 року після облаштування укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трьох вихованців Волинського обласного будинку дитини, яких в березні 2022 року евакуювали до Польщі, повертають до Луцька.Донині малюки перебували в спеціалізованому будинку дитини під опікою сестер-монахинь у селі Кшидліна Мала, що за 46 км від Вроцлава, - повідомляє Суспільне. Про це розповів виконувач обов'язків директора комунального закладу, який перебуває в Польщі для забезпечення перевезення дітей. Він зазначив, що таке рішення погодили в червні, після цього почавши напрацювання алгоритму повернення дітей з-за кордону."Завтра (2 листопада — ред.) зранку виїжджаємо. Дітки переночують, поснідають і разом поїдемо. Орієнтовно о 10 годині вечора вже будемо в Луцьку", — зазначив керівник будинку дитини.З його слів, на початку повномасштабної війни до Польщі у супроводі частини персоналу обласного будинку дитини в цілях безпеки вивезли 19 вихованців віком до трьох років. За більш як півтора року 16 дітей усиновили в родини з різних районів Волині."Знайомилися батьки майбутні з дітьми, спілкувалися по скайпу і вирішували чи будуть усиновлювати діток. Після цього сім'ї їздили в Польщу через консулят, знаходити з дітьми контакт. І вже маючи всі документи діток забирали", — сказав Руслан Юлдашев.Як додав виконувач обов'язків директора будинку дитини, заклад відновив роботу в березні 2023 року після облаштування укриття.

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