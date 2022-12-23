«Старий Луцьк» не зміг втримати перемогу у матчі з «БІПою»

Командаволоділа перевагою, але не зуміла втримати переможний результат.Старт матчу видався доволі активним. Лучани непогано розпочали зустріч, Томас відзначився яскравим данком, Коровяков вдало нав’язував боротьбу і влучав свої спроби. Втім одесити далеко не відпускали нашу команду, Вадим Пудзирей тримав темп активною ротацією. Зрештою, перша чверть завершилася перевагою «Старого Луцька-Університету» – 20:18, - йдеться на сайті БК "Старий Луцьк".В другій десятихвилинці команди влучали дещо менше. Одесити володіли перевагою в рахунку, втім вчасно двічі здалеку влучив Глушко, який не дозволив супернику закріпити відрив. Продовжував активно грати і Коровяков, який провів дві чверті без замін і заробив 11 очок. Тим не менш, «БІПА» знаходила і свої аргументи в атаці. Передусім, завдяки зусиллям Кампбела – 34:35 на користь суперника.Лучани активно включилися у гру після перерви. Незважаючи на четвертий фол Коровякова та Коцька, волиняни провели декілька хороших атак. При рахунку 46:42 Вадим Пудзирей взяв тайм-аут і це дало свій результат. «БІПа» заграла активніше, американські легіонери реалізували свої спроби. Перед останньою чвертю був рівний рахунок на табло.«Старий Луцьк-Університет» підійшов до вирішальних хвилин з перевагою у 6 очок, однак без Коцька, Коровякова та Глушка, в пасиві яких було по 5 фолів. Втім суперник не знітився: дуже вдало в останні хвилини відіграв Шашков, Рябчук та Ткаченко не схибили з лінії штрафних. Волиняни свої атаки не реалізували. Фінальна сирена зафіксувала перемогу «БІПи» 77:73. Найрезультативнішим гравцем господарів став Стейсі Томас (15 очок).