Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.
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