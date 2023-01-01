Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.

В області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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