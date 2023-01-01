На Волині виявили вже 13 випадків гепатиту А
Сьогодні, 19:23
На Волині цього року медики зафіксували 13 випадків вірусного гепатиту А. Серед недужих було двоє дітей.
Торік в області реєстрували 32 випадки хвороби, інформує Суспільне.
Як розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, за останні два місяці на Волині не було нових випадків інфікування гепатитом А.
Через оголошення надзвичайної ситуації на Вінниччині, де на гепатит А захворіли 144 людини, у Волинському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли про симптоми хвороби і методи запобігання.
Гепатит А — вірусне захворювання печінки, котре часто називають хворобою брудних рук. Вірус передається від людини до людини, збудник потрапляє в організм через заражену їжу, воду та при тісному фізичному контакті з інфікованою людиною.
У домашніх умовах, кажуть волинські епідеміологи, хвороба найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для родини, а також через предмети побуту. Найчастіше гепатит А супроводжують такі симптоми:
- виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту, діарея та блювота;
- неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі (до кольору пива);
- жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.
Перше правило — частіше мити руки з милом, говорить лікарка-епідеміологиня відділу епідемічного нагляду Валентина Новачевська. Також очищення потребують овочі та фрукти, іграшки та предмети побуту.
"Також важливим фактором є питна вода: ліпше вживати бутильовану, або кип'ятити воду не менше 10 хвилин, за цей час руйнується вірус гепатиту", — додала Валентина Новачевська.
Найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація.
Щепитися проти гепатиту А можна в будь-якому віці, кажуть епідеміологи. Якщо був контакт із хворим — вакцинуватися необхідно у перші два тижні після цього.
Перший випадок гепатиту А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня. Попередньо розглядають чотири різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту на Вінниччині. Це вода з акваматів, овочі, м’ясо та молочна продукція на ринках або ж стихійних точках продажу продуктів.
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Торік в області реєстрували 32 випадки хвороби, інформує Суспільне.
Як розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, за останні два місяці на Волині не було нових випадків інфікування гепатитом А.
Через оголошення надзвичайної ситуації на Вінниччині, де на гепатит А захворіли 144 людини, у Волинському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли про симптоми хвороби і методи запобігання.
Гепатит А — вірусне захворювання печінки, котре часто називають хворобою брудних рук. Вірус передається від людини до людини, збудник потрапляє в організм через заражену їжу, воду та при тісному фізичному контакті з інфікованою людиною.
У домашніх умовах, кажуть волинські епідеміологи, хвороба найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для родини, а також через предмети побуту. Найчастіше гепатит А супроводжують такі симптоми:
- виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту, діарея та блювота;
- неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі (до кольору пива);
- жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.
Перше правило — частіше мити руки з милом, говорить лікарка-епідеміологиня відділу епідемічного нагляду Валентина Новачевська. Також очищення потребують овочі та фрукти, іграшки та предмети побуту.
"Також важливим фактором є питна вода: ліпше вживати бутильовану, або кип'ятити воду не менше 10 хвилин, за цей час руйнується вірус гепатиту", — додала Валентина Новачевська.
Найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація.
Щепитися проти гепатиту А можна в будь-якому віці, кажуть епідеміологи. Якщо був контакт із хворим — вакцинуватися необхідно у перші два тижні після цього.
Перший випадок гепатиту А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня. Попередньо розглядають чотири різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту на Вінниччині. Це вода з акваматів, овочі, м’ясо та молочна продукція на ринках або ж стихійних точках продажу продуктів.
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Коментарі 1
Трикратний Крадій Мізерних Пенсій клоун зеленський ХYЙЛО ЛАЛАЛА!!! зе-ХРЯК трикратний КРАДІЙ ПЕНСІЙ порошенко-вальцман з сYчкою гонтаревою і кулявлобом-яценюком ТРАХАНІ трикратним ЖИДІВСЬКИМ крадієм пенсій СМЕРДЯЧИМ клоуном зеленським Є жидо-ПІДОРАМИ СМЕРДЯЧИМИ ГІВНОМ ЯКІ СКОРО ПОДОХНУТЬ В СТРАШНИХ МУКАХ!!! НАМ ЦЮ зе-СВОЛОТУ НЕ ЖАЛЬ!!!
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