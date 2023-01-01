Біля Роботиного загинув 22-річний воїн з Волині Марк Данилюк

Захищаючи Україну від російської агресії загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомив Ковельський міський голова"Сьогодні, на жаль, отримали підтвердження про загибель ковельчанина ДАНИЛЮКА МАРКА ВІКТОРОВИЧА (29.12.2000 – 16.10.2023).Маркові – лише 22. Був мобілізований у червні 2022-го року, у військовій частині служив водієм-механіком. Загинув біля села Роботине Запорізької області, захищаючи Україну від російських окупантів", - йдеться у повідомленні міського голови.1 листопада тіло воїна привезли до рідного Ковеля. Прощання із Героєм відбудеться 2 листопада.Чин похорону відбуватиметься так:▪️10:15 – прощання біля домівки Героя на вулиці Залізничній, 2;▪️11:40 – хода до центру міста після завершення прощання біля будинку;▪️12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);Поховають Марка Данилюка на Алеї Героїв міського кладовища.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює ширі співчуття рідним та близьким Марка.