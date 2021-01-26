Волинянам телефонують «податківці» і вимагають винагороду за «вирішення питань»





Про це повідомляють у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.



Ці наразі невстановлені особи діють за стандартною для таких ділків схемою: телефонують до представників підприємництва та висловлюють прохання про фінансову допомогу. Оскільки схожі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області наполегливо рекомендують громадянам ігнорувати прохання псевдо податківців. Жодного стосунку до працівників органів ДПС ці шахраї не мають.



Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу



Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Платникам податків на території м. Ковеля та Ковельського району варто бути обачними: до вас можуть зателефонувати шахраї, які вимагають винагороду за нібито сприяння у вирішенні питань у податковій службі.Про це повідомляють у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.Ці наразі невстановлені особи діють за стандартною для таких ділків схемою: телефонують до представників підприємництва та висловлюють прохання про фінансову допомогу. Оскільки схожі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області наполегливо рекомендують громадянам ігнорувати прохання псевдо податківців. Жодного стосунку до працівників органів ДПС ці шахраї не мають.Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу [email protected] , або за номером телефону у м. Луцьку (0332)777171, ІР (033)7127.Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

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