Британські волонтери передали обладнання волинським рятувальникам

Британські волонтери передали обладнання волинським рятувальникам
Рятувальники Володимирського району отримали автодрабину та пожежну автоцистерну від британських волонтерів.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Завдяки співпраці Володимирської міської ради, громадської організації «Об’єднання Активіст» із волонтерами Робертом Бернардом Френдтом та Морін Свон із Великої Британії рятувальники 3 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Волині отримали автодрабину та пожежну автоцистерну, що стануть неоціненною допомогою в рятувальних операціях та допомагатимуть рятувати життя людей.

Автодрабина, що має висоту 32 м, є важливим і необхідним інструментом у руках рятувальників, оскільки вона дозволить ефективно та швидко проводити аварійно-рятувальні роботи та ліквідації пожеж в будь-якому місті чи населеному пункті району.



Начальник ГУ ДСНС області Мирослав Демʼянчук подякував волонтерам за допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази волинських рятувальників.

«Ця допомога підвищує моральний дух рятувальників, надаючи їм відчуття важливості їхньої роботи та підтримки від влади та міжнародних партнерів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аварійно-рятувальний загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області отримав нову пожежну автодрабину від німецького виробника Iveco-Magirus M32L-AS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рятувальники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада
Сьогодні, 20:00
На Волині виявили вже 13 випадків гепатиту А
Сьогодні, 19:23
Британські волонтери передали обладнання волинським рятувальникам
Сьогодні, 18:55
На Волині вчителька у 60 років заради дітей опанувала шрифт Брайля
Сьогодні, 18:31
Після удару по Бердянську залишки російської авіації втекли в Таганрог
Сьогодні, 18:19
Схожі новини
Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку Луцькі рятувальники отримали німецьку техніку
31 жовтень, 18:18
Волинським рятувальникам представили нового керівника Волинським рятувальникам представили нового керівника
30 жовтень, 17:57
За донат для ЗСУ пожежник із Волині пробіг понад 20 км у повному спорядженні За донат для ЗСУ пожежник із Волині пробіг понад 20 км у повному спорядженні
30 жовтень, 11:30
Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам
27 жовтень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині виявили вже 13 випадків гепатиту А
Сьогодні, 19:23
 0
Британські волонтери передали обладнання волинським рятувальникам
Сьогодні, 18:55
 0
На Волині вчителька у 60 років заради дітей опанувала шрифт Брайля
Сьогодні, 18:31
 0
Після удару по Бердянську залишки російської авіації втекли в Таганрог
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8