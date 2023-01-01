Британські волонтери передали обладнання волинським рятувальникам

Рятувальники Володимирського району отримали автодрабину та пожежну автоцистерну від британських волонтерів.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Завдяки співпраці Володимирської міської ради, громадської організації «Об’єднання Активіст» із волонтерамитаіз Великої Британії рятувальники 3 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Волині отримали автодрабину та пожежну автоцистерну, що стануть неоціненною допомогою в рятувальних операціях та допомагатимуть рятувати життя людей.Автодрабина, що має висоту 32 м, є важливим і необхідним інструментом у руках рятувальників, оскільки вона дозволить ефективно та швидко проводити аварійно-рятувальні роботи та ліквідації пожеж в будь-якому місті чи населеному пункті району.Начальник ГУ ДСНС областіподякував волонтерам за допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази волинських рятувальників.«Ця допомога підвищує моральний дух рятувальників, надаючи їм відчуття важливості їхньої роботи та підтримки від влади та міжнародних партнерів», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, аварійно-рятувальний загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській областівід німецького виробника Iveco-Magirus M32L-AS.