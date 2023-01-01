Після удару по Бердянську залишки російської авіації втекли в Таганрог
Сьогодні, 18:19
Окупанти перемістили свою авіацію на базу у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter військового аналітика Брейді Афріка.
У Таганрог було переміщено 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Це залишки тієї авіації РФ, яка раніше знаходилась у Бердянську.
"На останніх знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поряд з транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з кількох, які використовуються російськими літаками, які літають над Україною", - написав Афрік.
А ось за даними Defence-ua.com, знімки свідчать про появу такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, яка раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. Однак поки не відомо, чи їх туди було доставлено повітрям, чи перевезено наземним транспортом.
Ймовірно, тепер росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації у випадку нових ударів ATACMS.
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter військового аналітика Брейді Афріка.
У Таганрог було переміщено 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Це залишки тієї авіації РФ, яка раніше знаходилась у Бердянську.
"На останніх знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поряд з транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з кількох, які використовуються російськими літаками, які літають над Україною", - написав Афрік.
А ось за даними Defence-ua.com, знімки свідчать про появу такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, яка раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. Однак поки не відомо, чи їх туди було доставлено повітрям, чи перевезено наземним транспортом.
Ймовірно, тепер росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації у випадку нових ударів ATACMS.
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.
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