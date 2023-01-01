Після удару по Бердянську залишки російської авіації втекли в Таганрог

Окупанти перемістили свою авіацію на базу у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.Про це повідомляєз посиланням на Twitter військового аналітикаУ Таганрог було переміщено 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Це залишки тієї авіації РФ, яка раніше знаходилась у Бердянську."На останніх знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поряд з транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з кількох, які використовуються російськими літаками, які літають над Україною", - написав Афрік.А ось за даними Defence-ua.com, знімки свідчать про появу такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, яка раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. Однак поки не відомо, чи їх туди було доставлено повітрям, чи перевезено наземним транспортом.Ймовірно, тепер росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації у випадку нових ударів ATACMS.Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військовіокупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.