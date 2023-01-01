Після удару по Бердянську залишки російської авіації втекли в Таганрог

Після удару по Бердянську залишки російської авіації втекли в Таганрог
Окупанти перемістили свою авіацію на базу у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter військового аналітика Брейді Афріка.

У Таганрог було переміщено 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Це залишки тієї авіації РФ, яка раніше знаходилась у Бердянську.

"На останніх знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поряд з транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з кількох, які використовуються російськими літаками, які літають над Україною", - написав Афрік.

А ось за даними Defence-ua.com, знімки свідчать про появу такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, яка раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. Однак поки не відомо, чи їх туди було доставлено повітрям, чи перевезено наземним транспортом.
Після удару по Бердянську залишки російської авіації втекли в Таганрог

Ймовірно, тепер росіяни хочуть використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як "перевалочний пункт" для ремонту своєї авіації у випадку нових ударів ATACMS.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

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Теги: війна, ЗСУ
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