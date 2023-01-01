ЗСУ вночі знищили 9 російських вертольотів та іншу техніку рф: деталі операції DRAGONFLY





Про це



"Операція “DRAGONFLY” - успішна операція ССО України по враженню аеродромів в Бердянську та Луганську. Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів", - розповіли спецпризначенці.



Зазначену інформацію перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони.



"У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати. За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:



✓ дев’ять гелікоптерів різних модифікацій,



✓ спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах,



✓ пускова установка ППО,



✓ склад боєприпасів,



✓ пошкоджено злітні смуги аеродромів.



Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", - зазначили військові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 17 жовтня, Сили оборони України знищили 9 російських вертольотів під час ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську Про це повідомило Командування ССО ЗСУ."Операція “DRAGONFLY” - успішна операція ССО України по враженню аеродромів в Бердянську та Луганську. Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів", - розповіли спецпризначенці.Зазначену інформацію перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони."У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати. За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:✓ дев’ять гелікоптерів різних модифікацій,✓ спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах,✓ пускова установка ППО,✓ склад боєприпасів,✓ пошкоджено злітні смуги аеродромів.Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", - зазначили військові.

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