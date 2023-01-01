ЗСУ вночі знищили 9 російських вертольотів та іншу техніку рф: деталі операції DRAGONFLY

ЗСУ вночі знищили 9 російських вертольотів та іншу техніку рф: деталі операції DRAGONFLY
Сьогодні вночі, 17 жовтня, Сили оборони України знищили 9 російських вертольотів під час ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську.

Про це повідомило Командування ССО ЗСУ.

"Операція “DRAGONFLY” - успішна операція ССО України по враженню аеродромів в Бердянську та Луганську. Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів", - розповіли спецпризначенці.

Зазначену інформацію перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони.

"У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати. За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

✓ дев’ять гелікоптерів різних модифікацій,

✓ спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах,

✓ пускова установка ППО,

✓ склад боєприпасів,

✓ пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", - зазначили військові.

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Теги: Росія, Україна, війна
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