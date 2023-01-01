Оголосили 3-денну жалобу: на війні поліг волинянин Тарас Максимчук

Оголосили 3-денну жалобу: на війні поліг волинянин Тарас Максимчук
На війні проти російських окупантів обірвалося життя Тараса Максимчука із села Чорторийськ на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РВА.

«Знову район у жалобі. Війна забрала життя краянина. На фронті загинув Тарас Максимчук із Чарторийська (Маневицька ТГ)», - повідомили у РВА.

Тож у розпорядженні начальниці РВА Ольги Ващук йдеться про оголошення в районі триденної жалоби – 17, 18, 19 жовтня.

«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним захисника України, який поліг смертю хоробрих за її свободу та незалежність!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райадміністрації.

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Теги: загиблі, війна
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