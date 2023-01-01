Оголосили 3-денну жалобу: на війні поліг волинянин Тарас Максимчук

На війні проти російських окупантів обірвалося життяіз села Чорторийськ на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська РВА.«Знову район у жалобі. Війна забрала життя краянина. На фронті загинув Тарас Максимчук із Чарторийська (Маневицька ТГ)», - повідомили у РВА.Тож у розпорядженні начальниці РВАйдеться про оголошення в районі триденної жалоби – 17, 18, 19 жовтня.«Світла пам'ять Герою! Співчуття рідним захисника України, який поліг смертю хоробрих за її свободу та незалежність!» - зазначили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райадміністрації.