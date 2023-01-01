ЗСУ вперше використали ракети ATACMS
Сьогодні, 17:27
ЗСУ сьогодні, 17 жовтня, вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.
Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.
"Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні", - йдеться в матеріалі.
Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.
Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.
"Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні", - йдеться в матеріалі.
Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).
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