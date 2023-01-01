ЗСУ вперше використали ракети ATACMS

ЗСУ вперше використали ракети ATACMS
ЗСУ сьогодні, 17 жовтня, вдарили ракетами ATACMS по російських військах. Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами людей, знайомих із ситуацією, невелику кількість ракет останніми днями було таємно відправлено в Україну.

Зазначається, що вони підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.
"Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні", - йдеться в матеріалі.

Журналісти уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

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Теги: війна, ЗСУ
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