Нагородили капелана з Волині

Військовий капелан, настоятель Свято-Духівського храму у Берестечку на Волині отецьотримав нагороду як бойовий капелан у воюючій частині.Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.«З цієї нагоди хочемо привітати Вас, отче, та побажати міцного здоров'я, Божого благословення на усіх справах та починаннях, Миру та швидкої Перемоги», - йдеться у повідомленні.У міськраді відзначили, що отець Володимир відіграє надзвичайно важливу роль у житті військовослужбовців, надаючи їм духовну підтримку і наставництво в найскладніших моментах.