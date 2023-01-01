Нагородили капелана з Волині
Сьогодні, 17:44
Військовий капелан, настоятель Свято-Духівського храму у Берестечку на Волині отець Володимир Курчин отримав нагороду як бойовий капелан у воюючій частині.
Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.
«З цієї нагоди хочемо привітати Вас, отче, та побажати міцного здоров'я, Божого благословення на усіх справах та починаннях, Миру та швидкої Перемоги», - йдеться у повідомленні.
У міськраді відзначили, що отець Володимир відіграє надзвичайно важливу роль у житті військовослужбовців, надаючи їм духовну підтримку і наставництво в найскладніших моментах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.
«З цієї нагоди хочемо привітати Вас, отче, та побажати міцного здоров'я, Божого благословення на усіх справах та починаннях, Миру та швидкої Перемоги», - йдеться у повідомленні.
У міськраді відзначили, що отець Володимир відіграє надзвичайно важливу роль у житті військовослужбовців, надаючи їм духовну підтримку і наставництво в найскладніших моментах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині немовля занедужало на небезпечну хворобу
Сьогодні, 18:21
Волинянки перемогли на «Битві модельєрів – 2023»
Сьогодні, 18:02
Нагородили капелана з Волині
Сьогодні, 17:44
ЗСУ вперше використали ракети ATACMS
Сьогодні, 17:27
Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою
Сьогодні, 17:12