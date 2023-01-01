Нагородили капелана з Волині

Нагородили капелана з Волині
Військовий капелан, настоятель Свято-Духівського храму у Берестечку на Волині отець Володимир Курчин отримав нагороду як бойовий капелан у воюючій частині.

Про це у фейсбуці повідомляє Берестечківська громада.

«З цієї нагоди хочемо привітати Вас, отче, та побажати міцного здоров'я, Божого благословення на усіх справах та починаннях, Миру та швидкої Перемоги», - йдеться у повідомленні.

У міськраді відзначили, що отець Володимир відіграє надзвичайно важливу роль у житті військовослужбовців, надаючи їм духовну підтримку і наставництво в найскладніших моментах.

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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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