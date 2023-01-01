На Волині немовля занедужало на небезпечну хворобу

У родині, що мешкає у приватному секторі у Володимирській громаді, у немовлятка підтвердили лістеріоз.Про це під час позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Володимирській міськраді заявила завідувачка відділення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами Володимирського районного відділу ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», інформує муніципалітет.Члени комісії розглянули питання щодо виникнення надзвичайної ситуації природного характеру – захворювання на небезпечну інфекційну хворобу лістеріоз. Про випадок, зафіксований у громаді, доповіла Світлана Мисинчук.З її слів, у родині, що проживає у приватному секторі, захворіло немовля, хворобу підтверджено лабораторно, дитина проходить курс лікування.Вирішено провести дослідження харчових продуктів, ґрунту, вмісту вигрібної ями на території домогосподарства на предмет виявлення бактерії, а також обстежити контактних осіб, які уже дали згоду на проведення аналізів.Оскільки розповсюдниками хвороби є тварини, передусім гризуни, буде проведено дератизацію у закладах освіти, а також у багатоквартирних житлових будинках.Мешканців громади застерігають від придбання на стихійних ринках овочів та фруктів, а особливо – молочної та кисломолочної продукції, яка може бути зараженою. Перед вживанням усе слід добре мити та піддавати термічній обробці.