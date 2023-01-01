Волинянки перемогли на «Битві модельєрів – 2023»

Волинянки перемогли на «Битві модельєрів – 2023»
Серед переможців цьогорічного Всеукраїнського проєкту «Битва модельєрів – 2023» – авторки із Волині.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці проєкту у фейсбуці.

Волинь представляли авторки Ольга Короць та Марія Петрук із Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету.

Вони перемогли у номінації «Етно стиль» із колекцією «Дух Європи».
Волинянки перемогли на «Битві модельєрів – 2023»

Керівники: Олеся Даценко, Олена Чернєва, Оксана Лисюк, Вікторія Панасюк.

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Теги: культура, конкурс
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Коментарі 1
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В стилях не розбираюсь, а дівчата дуже красиві.
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