Волинянки перемогли на «Битві модельєрів – 2023»





Про це йдеться у повідомленні на сторінці проєкту у фейсбуці.



Волинь представляли авторки Ольга Короць та Марія Петрук із Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету.



Вони перемогли у номінації «Етно стиль» із колекцією «Дух Європи».



Керівники: Олеся Даценко, Олена Чернєва, Оксана Лисюк, Вікторія Панасюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед переможців цьогорічного Всеукраїнського проєкту «Битва модельєрів – 2023» – авторки із Волині.Про це йдеться у повідомленні на сторінці проєкту у фейсбуці.Волинь представляли авторкитаіз Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету.Вони перемогли у номінації «Етно стиль» із колекцією «Дух Європи».Керівники:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію