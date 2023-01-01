Рятувати волинянку від небезпечних сусідів довелося бійцям ДСНС

Рятувати волинянку від небезпечних сусідів довелося бійцям ДСНС
За допомогою до фахівців ДСНС на Волині звернулася жінка, яка виявила гніздо шершнів на горищі.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС в області.

Сьогодні, 17 жовтня, до рятувальників міста Каменя-Каширського звернулася жителька села Велика Глуша про допомогу з утилізації гнізда шершнів який знаходиться на горищі її житлового будинку.

На місце події направлено черговий караул 8-ї пожежної частини. За допомогою спеціального костюму та засобів рятувальники швидко відреагували на подію та утилізували гніздо небезпечних комах.



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Теги: рятувальники, Волинь
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