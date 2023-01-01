Рятувати волинянку від небезпечних сусідів довелося бійцям ДСНС
Сьогодні, 16:16
За допомогою до фахівців ДСНС на Волині звернулася жінка, яка виявила гніздо шершнів на горищі.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС в області.
Сьогодні, 17 жовтня, до рятувальників міста Каменя-Каширського звернулася жителька села Велика Глуша про допомогу з утилізації гнізда шершнів який знаходиться на горищі її житлового будинку.
На місце події направлено черговий караул 8-ї пожежної частини. За допомогою спеціального костюму та засобів рятувальники швидко відреагували на подію та утилізували гніздо небезпечних комах.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС в області.
Сьогодні, 17 жовтня, до рятувальників міста Каменя-Каширського звернулася жителька села Велика Глуша про допомогу з утилізації гнізда шершнів який знаходиться на горищі її житлового будинку.
На місце події направлено черговий караул 8-ї пожежної частини. За допомогою спеціального костюму та засобів рятувальники швидко відреагували на подію та утилізували гніздо небезпечних комах.
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