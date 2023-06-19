Дружина полеглого воїна з Волині Олега Марчука просить присвоїти йому звання «Герой України»

Дружина полеглого воїна з Волині Олега Марчука просить присвоїти йому звання «Герой України»
Волинянка Софія Марчук зареєструвала петицію та збирає підписи, аби її загиблому на Запоріжжі чоловіку, солдату 65-ої бригади Марчуку Олегу Петровичу, 11.01.1991 року народження, жителю м. Нововолинськ, присвоїли звання "Герой України" посмертно.

Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.

Воїн загинув в бою за Батьківщину 19.06.2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.

"Маючи роботу за кордоном, він залишився в Україні та добровільно пішов захищати рідну землю. Олег із честю та гідністю виконав свій обов‘язок громадянина України, патріота щодо захисту своєї держави. До останнього подиху залишався вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині.

Я пишаюсь своїм чоловіком, а син - своїм батьком Героєм. Маючи стільки планів та мрій, він ні хвилини не вагаючись, пішов за вас із нами, за вільну Україну і віддав своє життя.

Марчук Олег Петрович - справжній Герой, який заслуговує на найвищу нагороду", - написала дружина.

Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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