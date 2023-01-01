У Луцьку не розминулися позашляховик та вантажівка

У Луцьку не розминулися позашляховик та вантажівка
У Луцьку не розминулися вантажівка та "кросовер".

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора по обіді, 16 жовтня, патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Дубнівській.

На місці події поліцейські встановили, що водій позашляховика Dodge під час перелаштування у крайню ліву смугу, не впевнився в безпеці маневру та здійснив зіткнення із вантажівкою Volvo.

Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але, на щастя, ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.
У Луцьку не розминулися позашляховик та вантажівка

У Луцьку не розминулися позашляховик та вантажівка

На водія-винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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