Любов до грибів коштуватиме волинським контрабандистам 8,5 тис грн





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Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, двох братів затримали ввечері 20 вересня у лісосмузі біля українсько-польського кордону. Чоловіки їхали на мотоциклі та мали з собою два пакунки з сигаретами.



Обвинувачені ж звинувачення відкинули і пояснили, що того вечора неподалік кордону збирали гриби. Один з них нібито випадково виявив у лісі два пакунки, обгорнуті у поліетиленову плівку. Після цього чоловіки зібрались додому, але їх зупинили прикордонники.



Захисник братів наполягав, що слідство не надало доказів того, що вони збирались незаконно перетнути кордон і просив закрити справу. Однак, суддя Олег Павлусь дійшов до висновку, що винуватість чоловіків підтверджується.



«Твердження захисника про те, що <обвинувачений> спільно з братом перебували у лісовому масиві неподалік державного кордону і збирали гриби, є малоймовірним з огляду на вечірню пору доби в цей час (18:50 година). Крім цього, <обвинувачений> з братом рухались мотоциклом і мали при собі тютюнові вироби. <...> За таких обставин заперечення захисника щодо незаконного перетину кордону розцінюються як необ’єктивні і надані з метою уникнення відповідальності», – йдеться у постанові суду.



Відтак обох братів визнали винними у порушенні ч.2 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) та призначили їм по 8,5 тис. грн штрафу.



Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд не повірив, що чоловіки на мотоциклі з повними торбами сигарет у темряві збирали гриби на кордоні.Про це пише zaxid.net Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, двох братів затримали ввечері 20 вересня у лісосмузі біля українсько-польського кордону. Чоловіки їхали на мотоциклі та мали з собою два пакунки з сигаретами.Обвинувачені ж звинувачення відкинули і пояснили, що того вечора неподалік кордону збирали гриби. Один з них нібито випадково виявив у лісі два пакунки, обгорнуті у поліетиленову плівку. Після цього чоловіки зібрались додому, але їх зупинили прикордонники.Захисник братів наполягав, що слідство не надало доказів того, що вони збирались незаконно перетнути кордон і просив закрити справу. Однак, суддядійшов до висновку, що винуватість чоловіків підтверджується.«Твердження захисника про те, що <обвинувачений> спільно з братом перебували у лісовому масиві неподалік державного кордону і збирали гриби, є малоймовірним з огляду на вечірню пору доби в цей час (18:50 година). Крім цього, <обвинувачений> з братом рухались мотоциклом і мали при собі тютюнові вироби. <...> За таких обставин заперечення захисника щодо незаконного перетину кордону розцінюються як необ’єктивні і надані з метою уникнення відповідальності», – йдеться у постанові суду.Відтак обох братів визнали винними у порушенні ч.2 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) та призначили їм по 8,5 тис. грн штрафу.Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.

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