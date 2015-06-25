Через загрозу вибуху у Франції евакуювали Версаль





Про це повідомляється на сторінці палацу у соцмережі Х (колишній Твіттер), передає



«З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і зачиняє свої двері сьогодні, у вівторок, 17 жовтня. Дякуємо за розуміння», - йдеться у дописі.



ЗМІ з посиланням на поліцію пишуть, що евакуація відбулася через повідомлення про замінування. На місце були відправлені фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв.



Деталі інциденту з'ясовуються.



Зазначається, що це вже другий випадок за останній тиждень. У суботу Версальський палац також евакуювали через загрозу вибуху. Перед цим евакуювали музей Лувра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Франції евакуювали Версальський палац «з міркувань безпеки».Про це повідомляється на сторінці палацу у соцмережі Х (колишній Твіттер), передає Укрінформ «З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і зачиняє свої двері сьогодні, у вівторок, 17 жовтня. Дякуємо за розуміння», - йдеться у дописі.ЗМІ з посиланням на поліцію пишуть, що евакуація відбулася через повідомлення про замінування. На місце були відправлені фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв.Деталі інциденту з'ясовуються.Зазначається, що це вже другий випадок за останній тиждень. У суботу Версальський палац також евакуювали через загрозу вибуху. Перед цим евакуювали музей Лувра.

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