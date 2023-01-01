ЦАХАЛ ліквідував голову ради ХАМАСу

Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію голови ради ХАМАС, який відповідав за бранців. Його вбили авіаударом.The Wall Street Journal називає його головним переговорником щодо заручників, інформує у телеграмі Український інформаційний центр.Представник ХАМАС заявив, що бойовики утримують у заручниках від 200 до 250 людей. Ізраїльська армія повідомила, що в полоні у терористів 199 людей.Також ХАМАС показав одну з заручниць, яку викрали з фестивалю Nature Party. Дівчина отримала поранення руки, її прооперували в лікарні сектора Гази. За даними ЗМІ, це 21-річнаІзраїль продовжує бити по сектору Гази. У ЦАХАЛ заявили, що атакували за сьогодні понад 200 цілей. Також там кажуть, що в самому місті Газа залишаються приблизно 100 тисяч людей, попри заклики виходити на південь ексклаву.Також ЦАХАЛ обстрілює південний Ліван після того, як щонайменше троє ізраїльтян отримали поранення під час обстрілу селища Метула протитанковими ракетами.На 10 день війни кількість жертв продовжує зростати. За даними підконтрольного бойовикам ХАМАС Міністерства охорони здоровʼя у секторі Гази, загинули не менше 2 750 палестинців, понад 9 700 постраждали. У Ізраїлю не менше 1 400 загиблих та 2 500 поранених.