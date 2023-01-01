Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 20 – 22 жовтня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 20 – 22 жовтня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня підготували чимало цікавого для поціновувачів театрального мистецтва.

П'ятниця, 20 жовтня, о 18:00 на камерній сцені покажуть комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої.

Вистава про те, що найбільша цінність світу – це людське життя. Про геноцид над тими, які «інші». Про цінність дружби, любові, родини, і кожної швидкоплинної миті. Про те, що лише справжні люди вміють жартувати і сміятися, попри усі жахи війни...

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 20 – 22 жовтня


Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

У суботу, 21 жовтня, о 18:00 на основній сцені театру – комедія «Кохайний нелюб» Ярослава Стельмаха.

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 20 – 22 жовтня


Чоловічий розум проти жіночого, хитрість проти хитрості, інтрига за інтригою... І ось, двоє людей втягнули один одного, та ще й зі слугами, у гру, із якої вихід єдиний – закохатися!

Неділя, 22 жовтня, о 12:00 артисти театру чекають глядачів на веселу феєрію «Казковий день Лілеї» Павла Гарбуза.



Це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.

Також у неділю, 22 жовтня, о 18:00 запрошують на музичну комедію «Хай живе любов» Александра Фредро, музика – Петра Свіста.



«Шановні пані, не лякаймось, аби не трапився кінець світу, і не вередуймо, щоб земля не зійшла з орбіти. Запрошуємо у недільний вечір у театр на виставу, яка наповнена жартами, музикою, танцями, та, звісно ж, любов’ю! Адже попри усі інтриги та суперечки, Вона має перемогти! І саме цей мюзикл об'єднає на сцені навіть не одну, а кілька закоханих пар!», - запрошують у театрі на виставу «Хай живе любов».

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Теги: театр, Луцьк, вистави, анонс
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