Луцька влада запевняє, що місто готове до ймовірного блекауту

Інформація від військових про те, що ворог нарощує запаси ракет, аби здійснювати обстріли критичної інфраструктури в Україні задля блекауту, налаштовує бути максимально готовими до того, що буде складно.Про це сьогодні, 17 жовтня, під час розширеної наради заявив Луцький міський голова, інформує управління інформаційної роботи Луцької міськради.«Завтра у нас розпочинається опалювальний сезон. Для того, щоб в умовах відсутності електроенергії ми могли подавати тепло для наших споживачів, які підключені до комунального підприємства «Луцьктепло», більше 90% котелень сьогодні обладнані потужними дизель-генераторами. Ми щиро сподіваємось, що нам не доведеться їх вмикати, але на випадок відсутності електроенергії, вони будуть увімкненні. За літній період усі вони перевірені на працездатність. Також працівники ДКП «Луцьктепло» провели велику роботу, щоб і запуск опалювального сезону був спокійний, плавний та його проходження було більш ефективним. Зокрема, замінено 3,5 кілометри мереж, проведено гідравлічні випробування, усунуто пориви на виявлених ділянках, замінено інше обладнання.Також на КП «Луцькводоканал» каналізаційно-насосні станції, станції водозабору та решта об’єктів забезпечені дизель-генераторами. На випадок відсутності електроенергії ми зробимо усе, щоб подавати воду. Але на випадок якоїсь іншої критичної ситуації у нас є ємності для розвезення води, у нас є причепи, на які ці ємності будуть встановлені», - зазначив Ігор Поліщук.Він дав завдання директору КП «Луцькводоканал»пропрацювати схему розвезення води. «Ми щиро будемо сподіватись, що нам не доведеться застосовувати цю схему, але вона повинна у нас бути. Її необхідно розробити, щоб ми чітко розуміли, яка ємність, в якій послідовності та протягом якого часу той чи інший район міста буде забезпечуватись водою у випадку вже зовсім критичної ситуації, щоб, не дай Бог, коли станеться якесь лихо, ми мали можливість і розуміли що необхідно робити в найкоротший період часу», - наголосив міський голова.Він закликав людей зробити запаси технічної води та мати певний запас питної води, адже процес увімкнення дизель-генераторів та перехід на альтернативні джерела енергії об’єктів КП «Луцькводоканал» займе деякий час.Також обладнані дизель-генераторами усі лікувальні заклади міста, а Луцька міська клінічна лікарня має своєю твердопаливну котельню, яка працюватиме в разі необхідності.Окремо Ігор Поліщук наголосив на тому, що місто підготувало мережу пунктів обігріву: «Якщо буде блекаут, якщо ми будемо розуміти що електроенергії не буде тривалий час, ці пункти обігріву будуть задіяні та відкриті в найкоротший строк. Вони розташовані у п’яти старостинських округах та в усіх школах Луцька, окрім школи №1.Пункти обладнані дизель-генераторами, пічками-буржуйками, якісь з них тепловими гарматами, запасом води, медикаментами. Ми уклали договори з підприємцями, забронювали необхідний запас продуктів харчування, якщо буде блекаут. Операторами інтернету проведено оптоволоконні лінії, тому буде інтернет та зв’язок, а також можливість зарядити там гаджети, погрітись, випити води, чаю чи кави, перекусити».Окрім цих п’яти пунктів обігріву в старостинських округах та 27-ми в закладах загальної середньої освіти, у разі гострої необхідності, в місті ще є 36-ть облаштованих пунктів обігріву у дошкільних навчальних закладах, які будуть додатково відкриті. Про це буде додатково повідомлено. Вони також обладнані усім необхідним.На задньому дворі терцентру у Луцьку облаштовано пункт обігріву для безхатьків. Це - модульний будинок, який придбано за кошти міського бюджету.Окрім міських пунктів обігріву, діятимуть такі пункти від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місто долучилось до придбання спеціального намету, щоб його встановили та він ефективно функціонував.