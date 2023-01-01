Перевірка боєготовності військ у Білорусі: що відомо





Про це



За їхньою інформацією, станом на поточний момент до перевірки було залучено такі підрозділи ЗС РБ:



▪️355-й окремий танковий батальйон 120-й омбр. Близько 15:00 16 жовтня до місця дислокації 120 омбр рухалася колона порожніх сідельних тягачів МАЗ-537. Після навантаження на них техніки увечері колона була помічена у Мінському районі. До перевезення техніки батальйону могли бути залучені підрозділи 288 бази резерву автомобілів.



Зазначається, що військовослужбовці 355 батальйону на початку жовтня повернулися з рф після проходження курсу навчання.



▪️1-й окремий механізований батальйон 19-й омбр. Пізно ввечері 16 жовтня підрозділ розпочав навантаження на ешелон для перекидання до призначеного району.



▪️52-й окремий танковий та 202-й окремий механізований батальйони 6-й омбр. Після проведення огляду готовності у ніч на 17 жовтня підрозділи вирушили до призначених районів.



"Як і передбачалося раніше, до перевірки залучаються підрозділи Західного та Північно-Західного оперативних командувань", - наголошують у моніторинговій групі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 жовтня МО РБ оголосило про продовження перевірки бойової готовності , розпочатої ще 3 жовтня.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".За їхньою інформацією, станом на поточний момент до перевірки було залучено такі підрозділи ЗС РБ:▪️355-й окремий танковий батальйон 120-й омбр. Близько 15:00 16 жовтня до місця дислокації 120 омбр рухалася колона порожніх сідельних тягачів МАЗ-537. Після навантаження на них техніки увечері колона була помічена у Мінському районі. До перевезення техніки батальйону могли бути залучені підрозділи 288 бази резерву автомобілів.Зазначається, що військовослужбовці 355 батальйону на початку жовтня повернулися з рф після проходження курсу навчання.▪️1-й окремий механізований батальйон 19-й омбр. Пізно ввечері 16 жовтня підрозділ розпочав навантаження на ешелон для перекидання до призначеного району.▪️52-й окремий танковий та 202-й окремий механізований батальйони 6-й омбр. Після проведення огляду готовності у ніч на 17 жовтня підрозділи вирушили до призначених районів."Як і передбачалося раніше, до перевірки залучаються підрозділи Західного та Північно-Західного оперативних командувань", - наголошують у моніторинговій групі.

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