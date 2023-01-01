Перевірка боєготовності військ у Білорусі: що відомо

Перевірка боєготовності військ у Білорусі: що відомо
16 жовтня МО РБ оголосило про продовження перевірки бойової готовності, розпочатої ще 3 жовтня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За їхньою інформацією, станом на поточний момент до перевірки було залучено такі підрозділи ЗС РБ:

▪️355-й окремий танковий батальйон 120-й омбр. Близько 15:00 16 жовтня до місця дислокації 120 омбр рухалася колона порожніх сідельних тягачів МАЗ-537. Після навантаження на них техніки увечері колона була помічена у Мінському районі. До перевезення техніки батальйону могли бути залучені підрозділи 288 бази резерву автомобілів.

Зазначається, що військовослужбовці 355 батальйону на початку жовтня повернулися з рф після проходження курсу навчання.

▪️1-й окремий механізований батальйон 19-й омбр. Пізно ввечері 16 жовтня підрозділ розпочав навантаження на ешелон для перекидання до призначеного району.

▪️52-й окремий танковий та 202-й окремий механізований батальйони 6-й омбр. Після проведення огляду готовності у ніч на 17 жовтня підрозділи вирушили до призначених районів.

"Як і передбачалося раніше, до перевірки залучаються підрозділи Західного та Північно-Західного оперативних командувань", - наголошують у моніторинговій групі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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