У Луцьку шахрай видурив у військового понад 150 тисяч

У Луцьку шахрай видурив у військового понад 150 тисяч
Перед судом у Луцьку постав шахрай, який видурив у військового чималі гроші за неіснуючий безпілотник.

Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

Як ідеться у матеріалах справи, у квітні-травні Віктор А. під приводом продажу квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo обманув потерпілого, заволодівши його коштами у розмірі 156 тисяч 100 гривень. Обманутий чоловік перерахував гроші на банківську карту шахрая, який не мав наміру продавати безпілотник.

Віктор А. визнав свою вину в шахрайстві, повідомивши суду, що збитки відшкодував. Про шахрая відомо, що він народився у селі Пліщин Шепетівського району Хмельницької області, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей 2017 та 2012 років народження.

Як з’ясувалося, потерпілий у цій справі проходить службу в Збройних силах України. По телефону чоловік повідомив суду, що нині бере активну участь у бойових діях. Він поклався на думку суддів щодо обрання покарання для обвинуваченого.

Оскільки потерпілий не наполягав на суворому покаранні, суд замінив два роки обмеження волі для Віктора А. роком іспитового строку.

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Теги: шахраї, Україна
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