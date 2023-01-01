Кількість хворих на ГРВІ та коронавірус на Волині зросла на 20%
Сьогодні, 14:53
На Волині протягом минулого тижня зареєстровано понад 4 600 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема 66 випадків COVID- 19.
В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 20%, інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб у фейсбуці.
Показник на 100 тисяч мешканців становить 458,3, що на 17 % нижче епідемічного порогу, розрахованого для області та вказує на неепідемічний рівень активності.
Серед негативних тенденцій, які зараз спостерігаються, є те, що частіше хворіють діти до 17 років - 70% серед всіх захворілих. Госпіталізовано 83 особи, з них 20 з COVID- 19, з загальної кількості госпіталізованих 60% складають діти.
Щорічна вакцинація — найефективніший засіб для профілактики грипу та запобігання важким ускладненням хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Проте, вакцинація проти грипу не буде захищати від COVID-19 й навпаки. Тому людина, яка має важкі супутні захворювання або інші важкі стани, або похилий вік, має отримати щонайменше 2 щеплення перед початком епідемічного сезону - і від COVID-19, й від грипу.
За два тижні на Волині проти грипу вакциновано понад 340 осіб, із них 45% - це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Ось базові рекомендації, виконання яких дозволить уникнути або мінімізувати ризики інфікування:
- уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
- часто провітрюйте приміщення;
- ретельно та часто мийте руки з милом;
- не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
- уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
- прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
- якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів
- якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 20%, інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб у фейсбуці.
Показник на 100 тисяч мешканців становить 458,3, що на 17 % нижче епідемічного порогу, розрахованого для області та вказує на неепідемічний рівень активності.
Серед негативних тенденцій, які зараз спостерігаються, є те, що частіше хворіють діти до 17 років - 70% серед всіх захворілих. Госпіталізовано 83 особи, з них 20 з COVID- 19, з загальної кількості госпіталізованих 60% складають діти.
Щорічна вакцинація — найефективніший засіб для профілактики грипу та запобігання важким ускладненням хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Проте, вакцинація проти грипу не буде захищати від COVID-19 й навпаки. Тому людина, яка має важкі супутні захворювання або інші важкі стани, або похилий вік, має отримати щонайменше 2 щеплення перед початком епідемічного сезону - і від COVID-19, й від грипу.
За два тижні на Волині проти грипу вакциновано понад 340 осіб, із них 45% - це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Ось базові рекомендації, виконання яких дозволить уникнути або мінімізувати ризики інфікування:
- уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежте відвідування місць великого скупчення людей;
- часто провітрюйте приміщення;
- ретельно та часто мийте руки з милом;
- не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;
- уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань;
- прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
- якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів
- якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку не розминулися позашляховик та вантажівка
Сьогодні, 15:22
Кількість хворих на ГРВІ та коронавірус на Волині зросла на 20%
Сьогодні, 14:53
ЦАХАЛ ліквідував голову ради ХАМАСу
Сьогодні, 14:36
У Луцьку шахрай видурив у військового понад 150 тисяч
Сьогодні, 14:17