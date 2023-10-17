У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад





За проголосували 223 депутати із 226 мінімально необхідних. Фото результатів голосування опублікував народний депутат Олексій Гончаренко, пише



Законопроєкт відправили на повторне друге читання – це рішення підтримали 265 парламентарів.



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Нагадаємо, що для спрямування основних видатків на оборону в наступному році вже з жовтня 2023 планували забрати з місцевих бюджетів ПДФО, який сплачують військовослужбовці. З 2024-го хочуть залишити без коштів Дорожній фонд і Фонд регіонального розвитку. Докладно читайте в матеріалі на LB.ua "Бюджет-2024: без військового ПДФО на місцях, коштів на ремонт доріг і ДФРР".



Згідно з законопроєктом №10037, військовий ПДФО з 1 жовтня мав йти не в місцеві бюджети, як раніше, а на інші два напрямки: 50% – Держспецзвʼязку, 50% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді не вистачало голосів за законопроєкт №10037, що передбачав спрямування податку з доходів фізичних осіб-військових із місцевих бюджетів до державного.За проголосували 223 депутати із 226 мінімально необхідних. Фото результатів голосування опублікував народний депутат Олексій Гончаренко, пише LB.ua Законопроєкт відправили на повторне друге читання – це рішення підтримали 265 парламентарів.Нагадаємо, що для спрямування основних видатків на оборону в наступному році вже з жовтня 2023 планували забрати з місцевих бюджетів ПДФО, який сплачують військовослужбовці. З 2024-го хочуть залишити без коштів Дорожній фонд і Фонд регіонального розвитку. Докладно читайте в матеріалі на LB.ua "Бюджет-2024: без військового ПДФО на місцях, коштів на ремонт доріг і ДФРР".Згідно з законопроєктом №10037, військовий ПДФО з 1 жовтня мав йти не в місцеві бюджети, як раніше, а на інші два напрямки: 50% – Держспецзвʼязку, 50% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості.

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