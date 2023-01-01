«Він був для мене цілим світом, підтримкою та опорою», – дружина загиблого Героя з Волині Святослава Токарчука

«Він був для мене цілим світом, підтримкою та опорою», – дружина загиблого Героя з Волині Святослава Токарчука
Волинянин Святослав Токарчук, позивний "Капелан", загинув 11 лютого 2023 року в районі селі Парасковіївка на Донеччині. Воїн отримав смертельну вибухову травму внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Захиснику назавжди - 28 років.

Історію Героя розповіли розповіли на Платформі пам'яті Меморіал.

Святослав народився в селі Кримне Ковельського району Волинської області. У 2012 році закінчив школу. Під час навчання брав участь і неодноразово ставав переможцем районних спортивних змагань. У 2017-му здобув вищу освіту в Східноєвропейському національного університету імені Лесі Українки, де навчався на географічному факультеті. Після випуску пройшов строкову службу у лавах Національній гвардії України. Одружився, жив із родиною у селі Немовичі Рівненської області. Любив грати у футбол. Обожнював гуляти в лісі та збирати гриби.

На другий день повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року, чоловік був мобілізований до лав ЗСУ. Спочатку проходив службу в роті охорони міста Сарни. У грудні 2022-го був переведений до 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 5 січня 2023 року з побратимами тримав оборону Донеччини.

«Він був дуже доброю людиною, веселим, хорошим другом, завжди міг підставити плече допомоги. Він любив життя… У нього було багато планів на майбутнє. Він був чудовим батьком, прикро, що тільки такий короткий термін. Синочку було лише 8 місяців, коли його тато загинув. Найбільше за все у світі він любив свого синочка. Він був такий щасливий, коли дізнався, що в нас має бути саме хлопчик, просто стрибав від щастя. Він був поруч, коли народився Дімка, тримав мене за руку. Коли синочок з'явився на світ, коханий плакав від щастя. Він мріяв, як буде вчити сина плавати і грати з ним у футбол. Дуже тяжко написати про людину, яка була для тебе цілим світом, найкращим другом, підтримкою і опорою, лише кількома реченнями…», – поділилися дружина загиблого Тетяна.

Поховали захисника в селі Немовичі. На його честь там перейменували вулицю, де він жив із сім’єю.

У Святослава залишилися дружина, син, 2022 року народження, рідні, друзі та побратими, яким його дуже не вистачає.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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