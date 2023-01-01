Під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Святослав Токарчук

Під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Святослав Токарчук
У боротьбі з російськими окупантами загинув Святослав Токарчук із села Кримне Дубечненської громади.

Про це повідомила Людмила Динюк на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сумна звістка охопила жителів села Кримне. У бою за незалежність України загинув випускник нашої школи - Токарчук Святослав Ігорович, 1994 року народження. Обірвалось молоде життя, яке тільки входило в силу та набирало обертів. Йому було тільки 28… Тепер уже назавжди", - йдеться в повідомленні.

Він закінчив ЗОШ І – ІІІ ст. села Кримне та навчався у Волинському державному університеті на географічному факультеті. Був призваний до лав української армії. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проявляючи мужність і стійкість, пішов захищати Батьківщину.

З січня 2023 року став пліч-о-пліч з побратимами на захист рідної землі під Бахмутом у складі 128 гірсько - штурмової бригади. 11 лютого під час виконання бойового завдання загинув внаслідок артилерійського ворожого обстрілу.

"У нашій пам’яті Святослав назавжди залишиться веселим, товариським, щирим та привітним. Сумують рідні, друзі, вчителі, однокласники, односельчани. Щирі співчуття та низький уклін батькам Ользі Василівні та Ігорю Антоновичу, дружині Тетяні та маленькому синочку Дмитрику, всім близьким загиблого воїна", - зазначає Людмила Динюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Кримне
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