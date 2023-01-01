Волинянин, який збив на смерть 7-річного хлопчика, 7 років просидить за ґратами

Волинянин, який збив на смерть 7-річного хлопчика, 7 років просидить за ґратами
Постановили вирок 21-річному волинянину, який п'яним збив на смерть семирічну дитину.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.

Дитина померла в лікарні від отриманих травм.

Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на вісім років права керувати транспортними засобами.


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Теги: Підріччя, збив на смерть дитину, суд
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