Волинянин, який збив на смерть 7-річного хлопчика, 7 років просидить за ґратами
Сьогодні, 12:44
Постановили вирок 21-річному волинянину, який п'яним збив на смерть семирічну дитину.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.
Дитина померла в лікарні від отриманих травм.
Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на вісім років права керувати транспортними засобами.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.
Дитина померла в лікарні від отриманих травм.
Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на вісім років права керувати транспортними засобами.
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