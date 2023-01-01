Волинянин, який збив на смерть 7-річного хлопчика, 7 років просидить за ґратами





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.



Дитина померла в лікарні від отриманих травм.



Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на вісім років права керувати транспортними засобами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постановили вирок 21-річному волинянину, який п'яним збив на смерть семирічну дитину. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Увечері 12 червня 2022 року нетверезий молодик, керуючи мотоциклом марки «SPARK», на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.Дитина померла в лікарні від отриманих травм.Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на вісім років права керувати транспортними засобами.

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