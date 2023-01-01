На Херсонщині помер воїн з Волині Олександр Лавренчук

На Херсонщині помер воїн з Волині Олександр Лавренчук
На Херсонщині помер Герой з Волині Олександр Лавренчук.

Про це повідомляє Олицька селищна рада.

"Зі скорботою та невимовним болем повідомляємо про смерть жителя села Залісоче, кухаря господарчого відділення взводу забезпечення гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону, Олександра Олександровича Лавренчука, 1980 року народження", - йдеться в повідомленні.

Олександр з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Помер захисник на Херсонщині.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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