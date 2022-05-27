У Львові та області знищені майже всі електропідстанції, – Садовий

У Львові та області знищені майже всі електропідстанції, – Садовий
Унаслідок ракетних атак Росії на Львівщини зруйновані практично всі електропідстанції, а більшість інших пошкоджених об'єктів не підлягають відновленню.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Щоб ви розуміли, у нас знищені практично всі електропідстанції в межах Львова і області. Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють. Так, мешканці страждають, але всі чітко знають, які коли є графіки відключень", - розповів мер Львова.

Садовий наголосив, що у середньому половину дня зі світлом, половину дня люди без світла. В пріоритеті виробництва, медичні установи, всі ці заклади, які забезпечують функціонування міста.

"Звичайно, побудована система генерації, кожна наша установа має подвійний запас і дизель-генерації, і вибудована альтернатива, що кожна наша установа має твердопаливні котельні у разі потреби, якщо буде виведена з ладу централізована система теплопостачання", - зазанчає він.

За словами Садового, достатньо багато є руйнувань в межах міста і області - як правило, це об'єкти критичної інфраструктури.

"Кожен з цих об'єктів має свого власника, це державні інституції. Частина цих об'єктів все ще функціонує. Велика частина, на превеликий жаль, не піддається відновленню, тому треба заново все перебудовувати", - підкреслив Андрій Садовий.


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Теги: Росія, Україна, війна, Львів
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