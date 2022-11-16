Бабуся французького кінорежисера, у якого 10 номінацій на премію «Оскар», родом з Ковеля

Бабуся французького кінорежисера, у якого 10 номінацій на премію «Оскар», родом з Ковеля
Мішель Хазанавічус - французький кінорежисер, кіносценарист, актор та монтажер, у якого десять номінацій на премію "Оскар" - надає просто колосальну підтримку Україні. Його бабуся - родом з Ковеля.

Про це написав у телеграм-каналі мер Ковеля Ігор Чайка з посиланням на видання "NV".

В інтерв'ю NV новий амбасадор United24 Мішель Хазанавічус поділився враженнями від своєї поїздки до України, і розповів, про свій досвід збору допомоги для українців.

Режисер опікується напрямком "Відбудова України". Під час візиту він зробив перший внесок на відбудову зруйнованої багатоповерхівки в Ірпені. Крім того, у січні він передав 125 тис. євро на відбудову лікарні в Ізюмі до Фундації Олени Зеленської, ці гроші він зібрав для України, влаштувавши благодійний аукціон.

"Україна — не чужа для мене країна. Моя бабуся народилася у місті Ковель. Крім того, коли я працював над фільмом "Пошук", який частково знімався у Грузії, мені вдалося попрацювати з кількома акторами з України. Людині дуже важливо знати своє коріння", - розповів режисер.



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Теги: Україна, французький режисер, Ковель
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