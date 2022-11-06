Подружжя з Волині 25 років служать у Нацгвардії

Віктор і Олена одружені вже 26 років і служать у Національній гвардії майже стільки ж – по 25. Вони познайомилися на танцях, коли лучанка Олена приїхала у мамине рідне село. Звідти родом і Віктор. Невдовзі одружилися, мають сина.



Про це



Олена долучилася до лав Нацгвардії у 1997 році за порадою тата-військового – стала радисткою. Сьогодні вона – досвідчений зв’язківець:



«У моїй роботі головне – точність, уважність, пунктуальність. Отримані телеграми слід вчасно довести до виконавців. Якщо військовий підрозділ – це організм, то зв’язок можна порівняти з нервовою системою, яка регулює всі процеси».



Небагатослівну Олену доповнює Віктор, який любить розповідати історії з життя. Почуття гумору допомагало йому, коли ніс службу в зоні АТО, на блокпостах у районі Савур-Могили, на взводних опорних пунктах.



Допомагає і сьогодні, коли він чергує як начальник військового наряду з охорони громадського порядку. У роботі з нетверезими чи агресивними громадянами потрібна витримка і спокійна бесіда, каже він.



«Намагаємося спілкуватися так, щоб людина, яка загубилася в часі й просторі, зрозуміла, що ми їй – не вороги. Декого можемо і додому довести для його ж безпеки. Ну а хто пробує «бушувати» – та ще й під час комендантської години – той несе за це відповідальність», – додає Віктор.



За словами подружжя, те, що обоє є військовослужбовцями, дуже сприяє порозумінню.



«У багатьох сім’ях, де служить тільки одна половина, в іншої часто виникають до неї претензії – «чому не вдома», «чому так довго на чергуванні», «коли нарешті будуть спільні вихідні» і так далі. У нас цих питань не виникає, бо ми обоє знаємо, що таке військова служба», – говорить Віктор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! одружені вже 26 років і служать у Національній гвардії майже стільки ж – по 25. Вони познайомилися на танцях, коли лучанка Олена приїхала у мамине рідне село. Звідти родом і Віктор. Невдовзі одружилися, мають сина.Про це інформують у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Олена долучилася до лав Нацгвардії у 1997 році за порадою тата-військового – стала радисткою. Сьогодні вона – досвідчений зв’язківець:«У моїй роботі головне – точність, уважність, пунктуальність. Отримані телеграми слід вчасно довести до виконавців. Якщо військовий підрозділ – це організм, то зв’язок можна порівняти з нервовою системою, яка регулює всі процеси».Небагатослівну Олену доповнює Віктор, який любить розповідати історії з життя. Почуття гумору допомагало йому, коли ніс службу в зоні АТО, на блокпостах у районі Савур-Могили, на взводних опорних пунктах.Допомагає і сьогодні, коли він чергує як начальник військового наряду з охорони громадського порядку. У роботі з нетверезими чи агресивними громадянами потрібна витримка і спокійна бесіда, каже він.«Намагаємося спілкуватися так, щоб людина, яка загубилася в часі й просторі, зрозуміла, що ми їй – не вороги. Декого можемо і додому довести для його ж безпеки. Ну а хто пробує «бушувати» – та ще й під час комендантської години – той несе за це відповідальність», – додає Віктор.За словами подружжя, те, що обоє є військовослужбовцями, дуже сприяє порозумінню.«У багатьох сім’ях, де служить тільки одна половина, в іншої часто виникають до неї претензії – «чому не вдома», «чому так довго на чергуванні», «коли нарешті будуть спільні вихідні» і так далі. У нас цих питань не виникає, бо ми обоє знаємо, що таке військова служба», – говорить Віктор.

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